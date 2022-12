📷 Alexander Kristoff liet zich een beetje gaan op vakantie en heeft nog wat werk om fit te worden

Alexander Kristoff (35) maakt de overstap naar het Noorse Uno-X.

Op zijn 35ste denkt Alexander Kristoff nog lang niet aan stoppen. Na een jaartje bij Intermarché-Wanty-Gobert trekt hij voor de komende drie jaar naar het Noorse team Uno-X.

Daar zal hij weer kopman zijn in de klassiekers waar het Noorse team aan de start staat. En hij zal ook een mentor zijn voor de vele jonge renners. Toch lijkt de Noor nog heel wat werk te hebben om opnieuw top te zijn in het voorjaar.

Op een foto van zijn nieuwe ploegmaat Tobias Halland Johannessen lijkt Kristoff nog wat kilo's te veel mee te slepen die hij nog kwijt moet raken. Maar dat overkwam de Noor wel al meer en hij dit jaar was hij zelfs de beste bij Intermarché als het op UCI-punten aankwam. Er is dus nog zeker niets verloren voor Kristoff in 2023.