Piotr Wadecki (ex-renner Quick.Step en Lotto) en Nederlander Reinerink ploegleiders bij Q36.5

Piotr Wadecki, die u misschien kent van bij Quick.Step en Lotto, en Rik Reinerink gaan als ploegleiders aan de slag bij Q36.5.

Dat heeft de wielerploeg zelf bekendgemaakt. Q36.5 is de ploeg waar ook Vincenzo Nibali mee zijn schouders onder heeft gezet, de opvolger van het vroegere Qhubeka. Wadecki was van 2007 tot 2020 al ploegleider bij CCC en Reinerink vervulde deze functie de voorbije vijf jaar bij VolkerWessels.

In België doet de naam van Wadecki mogelijk nog een belletje rinkelen wegens zijn rennersverleden. In 2003 koerste Wadecki voor Quick.Step, in 2004 voor Lotto. "Het is een eer voor mij om 'back to business' te gaan als ploegleider", zegt de Pool. "Dit is een ploeg met diverse renners met enorm potentieel."

HECHTE PLOEG UITBOUWEN

Ook Rik Reinerink heeft er vanzelfsprekend zin in. "Wanneer ik bijeen kwam met Doug Ryder en Aart Vierhouten, vond ik het al een boeiend project, maar ik merkte ook dat ze eenzelfde visie op het wielrennen hebben als ik. Ik kijk er naar uit om samen een hechte ploeg uit te bouwen."