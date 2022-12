Timo Kielich verlengt voor 3 jaar bij Alpecin-Deceuninck, maar moet nog jaartje bij continentaal team rijpen: "Niet meteen voor de leeuwen gooien"

Alpecin-Deceuninck liet het contract van Timo-Kielich (23) met 3 jaar verlengen. Al zal hij nog een jaartje extra bij het continentale team zitten. Nochtans was het de bedoeling dat hij vanaf 2023 tot het WorldTour-team zal behoren.

"We denken dat hij een goede lead-out gaat zijn, maar door de onzekerheid over Jonas Rickaert willen we hem niet meteen voor de leeuwen gooien", klinkt het bij Alpecin-Deceuninck. "Daarom legden we ook Ramon Sinkeldam vast, die meer ervaren is."

Kielich zal in 2023 een gemengd programma rijden. Dat wil zeggen dat hij deels voor de opleidingsploeg en deels voor het WorldTour-team zal rijden.

Great news voor @timokielich. He will stay for three more years with Alpecin-Deceuninck. In 2023 in our development team, in 2024 and 2025 he will be promoted to the WorldTeam. Read the press release 👇 @AlpecinCycling @Deceuninck @canyon_bikes

(📸 https://t.co/3zBdmDXeR3) pic.twitter.com/xSKycvhvze