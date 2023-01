📷 Tim Merlier toont bij Soudal Quick-Step voor het eerst zijn tricoloretrui

Tim Merlier heeft voor het eerst zijn trui van Belgisch kampioen bij Soudal Quick-Step getoond. Ook de andere kampioenen toonden hun speciale trui.

Door sponsorverplichtingen moest Tim Merlier tot Nieuwjaar wachten om zijn nieuwe tricoloretrui bij Soudal Quick-Step te tonen. Hij ging als Belgisch kampioen gewillig op de foto.

Nog op de foto stond Remco Evenepoel in zijn regenboogtrui. Ook Fabio Jakobsen was als Europees kampioen erbij. Ten slotte was er ook Florian Sénéchal. Hij is de regerende Franse kampioen.