📷 Wielertruitjes 2023: AG2R Citroën en Uno-X blijven bij hetzelfde concept

Wit blijft bij AG2R Citroën de hoofdkleur. Ook blijven de namen van de sponsoren dwars op het shirt staan en in dezelfde kleuren. Op de mouwen vind je nog altijd de symbolen van de sponsoren. De broek blijft bruin.

Ook het ProTeam Uno-X maakte zijn outfit voor 2023 bekend. De onderkant blijft rood en de bovenkant is nog altijd geel. Ook staat de X nog altijd prominent op de borstkas en de mouwen.

Our 2023 design. No changes from last season.



We need to reduce our consumption. Keeping the design allows us to cut our overall clothing order for 2023 📉 Not to mention our fans which will continue to recognize us from day one in the upcoming season 💛❤️#development pic.twitter.com/ZAbQKEphc5