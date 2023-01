Deze week nog 4 crossen: waar rijden de Grote Drie deze week in het veld? Geen enkele keer samen aan de start

Het is deze week 4 keer cross. De Grote Drie zullen nog in actie komen, maar een duel tussen de 3 tenoren zal er deze week niet zijn.

Dinsdag is er de X²O-trofee in Herentals. Normaal zouden we daar een duel tussen de Grote Drie krijgen, maar door het forfait van Tom Pidcock blijven enkel Wout Van Aert en Mathieu van der Poel over.

2 dagen later volgt de X²O-trofee in Koksijde. Opnieuw zullen enkel van der Poel en Van Aert daar aan de start staan. Pidcock had geen enkele cross tot Benidorm meer op de planning staan.

Zaterdag is er de Superprestige in Gullegem. Enkel Van Aert zal daar van de Grote Drie aanwezig zijn. Van der Poel slaagt die cross over.

Ten slotte is er zondag nog de wereldbeker in Zonhoven. Daar zal Van der Poel wel present zijn. Ook Van Aert zakt af naar de grote zandkuil.