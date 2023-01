Wasbord van Loenhout beschadigd door vandalen

Vandalen hebben het wasbord van Loenhout beschadigd. Ook een brug moest eraan geloven.

Het wasbord van Loenhout is het levenswerk van Louis Aernouts en hij is daar fier op. Vrijdag crossten de renners nog op het wasbord.

Met oudjaar waren dat vandalen, zo blijkt. Ze crossten met quads over het wasbord en het werd helemaal beschadigd. Zo zitten er putten in en is er hier en daar gras weg. Ook werd er een brug beschadigd en de quad hing er zelfs nog half aan.

De vrijwilligers kwamen na Nieuwjaar het parcours verder afbreken. Aan ATV vertelden ze dat ze heel aangeslagen waren toen ze de ravage zagen.

Afgelopen editie won Wout Van Aert de Exact Cross in Loenhout. Bij de vrouwen won Shirin van Anrooij.