'Sonny Colbrelli vindt een nieuwe uitdaging en... gaat de politiek in bij partij van Berlusconi'

De Italiaan moest stoppen met koersen door hartproblemen.

Sonny Colbrelli (32), die eind 2021 Parijs-Roubaix won, zag zijn carrière als wielrenner abrupt stoppen toen hij eind maart 2022 een hartstilstand kreeg in de eerst etappe van de Ronde van Catalonië waar hij net tweede was geworden.

Colbrelli kreeg een defibrillator ingeplant doordat hij hartritmestoornissen heeft. In november zette Colbrelli dan ook noodgedwongen een punt achter zijn carrière omdat hij zijn leven niet verder in gevaar wou brengen.

Colbrelli blijft wel actief in het wielrennen, als adviseur en ambassadeur bij zijn ploeg Bahrein-Victorious. Maar nu zou hij ook in de politiek stappen. Colbrelli zou kandidaat zijn voor de lokale verkiezingen in Brescia, Lombardije. Hij zou op de lijst staan voor Forza Italia, de rechtse partij van Silvio Berlusconi, dat meldt Bresciaoggi.

De lijsten worden officieel bekend gemaakt op 7 januari, de verkiezingen vinden plaats op 11 en 12 februari.