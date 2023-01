Arthur Van Den Boer en Len Geerts de winnaars bij de nieuwelingen in de Vlaamse Duinencross in Koksijde

Nog eens echt crossen in de duinen, dat doen ze in Koksijde. Bij de nieuwelingen was Van Den Boer (foto) de beste bij de tweedejaars en Len Geerts bij de eerstejaars.

Arthur Van Den Boer uit Elewijt blijft zijn talent in de verf zetten. Hij is al het hele seizoen outstanding en stapelt de overwinningen op. Dat was in Koksijde niet anders. Ook door het zand klieven beheerst hij dus als de beste in zijn leeftijdscategorie: Van Den Boer mocht zijn handen in de lucht steken aan het einde van zijn glorietocht bij de tweedejaars. Benedikt Benz en Arjen Decroo werden tweede en derde op respectievelijk 18" en 30".

Eerder hadden de eerstejaarsnieuwelingen hun veldrit reeds afgewerkt. In die wedstrijd stond geen maat op Len Geerts van het WAC Team. Bijna een volle minuut smeerde hij de concurrentie aan. Nadat Geerts zijn solo succesvol had afgerond, kwam Brent Lippens 54 seconden later binnen als tweede.

SPRINT VOOR PODIUMPLEK

Voor de derde en laatste podiumplaats moest gesprint worden: Daan Urkens klopte Giel Lejeune en pakte de derde plaats. Dat was wel al op 1'18" van de winnaar.