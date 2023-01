Brand gaat uitslag rustig bekijken om planning te bepalen: "Dat ik voorsprong kan vergroten in klassement, is heel mooi"

Lucinda Brand gaf al aan dat ze haar ambities en dus planning moet heroverwegen. In het klassement van de X2O Trofee is ze nu immers helemaal bovenaan te vinden.

Pas na Koksijde ging ze beslissen welke manches ze er nog ging bijnemen. De Nederlandse werd derde en deed zo prima zaken. "Ik ga rustig op een bank zitten en de uitslag eens bekijken", lacht Brand. "Dat ik mijn voorsprong in het klassement kan vergroten, is heel mooi."

Lucinda Brand focust zich ook op het verkleinen van de kloof met de absolute top. "De uitslag zegt niet dat ik de kloof met de top aan het verkleinen ben, maar de twee rensters voor mij hebben in Herentals niet gereden. Dat neem ik dan wel een beetje mee. Het voelt zeker aan alsof ik een heel goede koers heb gereden."

GELLETJE

Brand is ook één van de veldrijdsters die een gelletje inneemt tijdens de cross. "Ik heb er heel veel over gelezen, iedereen zegt er iets van. Het is zeker niet enkel psychologie. Uit onderzoeken is gebleken dat dat zeker wel effect kan hebben."