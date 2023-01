Fem van Empel verbijt de kniepijn en sleept er tweede plek uit: "We gaan zowat alles proberen qua behandeling"

De kniepijn waarmee Fem van Empel - tweede in Koksijde - opgezadeld zit, maakt dit voor haar niet de meest fijne periode uit het crossseizoen.

Aan het eind van vorig jaar was het herstellen geblazen. Ook na de jaarwisseling en de overstap van Pauwels Sauzen-Bingoal naar Jumbo-Visma is het nog kwestie om op de tanden te bijten. "Vanaf de start speelde mijn knie al op", zegt Van Empel over het verloop van de X2O-cross in Koksijde. "Ik heb het beste eruit gehaald."

Dat was dus een tweede plaats, na winnares Shirin van Anrooij. "Ik kwam steeds dichterbij. Het gevoel werd ook beter naarmate de wedstrijd vorderde. Je kan ook niet te veel risico's nemen in het zand, want dan ga je nog meer foutjes maken. Ik heb geprobeerd om op een behouden manier terug te komen. Ik kom nog vrij kort. De conditie is goed. Fysiek is het iets minder met mijn knie natuurlijk, maar ik maak me niet meteen veel zorgen."

DRUK OP KNIE TIJDENS ZANDPASSAGES

De leidster in de Wereldbeker verduidelijkt ook nog eens wat er aan de hand is. "Ik ben gevallen in Val di Sole en de pijn is van mijn dijbeen naar mijn knie, naar de buitenzijde van mijn knieschijf, gegaan. Ik steunde vandaag tegen het dranghek aan. Er mag niet veel voorvallen eer ik er last van heb. Je moet ook door het zand lopen. Er komt dus veel druk op je knie. Niet echt ideaal, maar ik ben op zich wel tevreden met mijn tweede plek."

Hoe dient die knie nu verder te genezen? IJs leggen, iets anders? "We gaan een beetje alles proberen wat helpt qua behandeling. Het is nu herstellen met het oog op Zonhoven en daar optimaal aan de start staan. Nadien is het twee weken tot de volgende Wereldbekermanche, met nog een NK tussendoor."