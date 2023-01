Van Anrooij doet reputatie alle eer aan en kan Van Empel vroeg in 2023 al kloppen: "Dit is mijn favoriete cross"

De vrouwencross is meer dan Van Empel en Pieterse. Ook Van Anrooij kan - zeker op haar favoriete terrein - het halen van de besten in het veldritwereldje.

Dé renster van het seizoen kloppen? Dat kan Shirin van Anrooij alvast afvinken op haar lijstje met verwezenlijkingen in 2023. "Iedereen bleef het maar vragen de voorbije weken, omdat Fem van Empel niet aan de start stond. We worden vaak met mekaar vergeleken, ik, Fem en Puck Pieterse."

"Fijn dat ik nu hier kan bewijzen dat ik er ook tussen sta en dat ik kan winnen met iedereen aan de start. Op Puck na dan, maar ik ben in ieder geval voor beiden al kunnen eindigen", weet Van Anrooij. "Ik heb een grotere stap gezet dan verwacht. Dit is mijn favoriete cross, heel plezant."

GEEN ANGST

De renster van Baloise Trek Lions heeft een reputatie van zandduivel opgebouwd. Wat maakt haar nu zo goed in het zand? "Daar heb ik geen idee over. Veel mensen vragen me dat altijd. Ik heb het altijd al superleuk gevonden. In het modder ben ik voorzichtig en in het zand heb ik totaal geen angst. Ik heb geen idee hoe het komt."

Wat ging het beste, door het zand rijden of lopen? "Ik denk allebei. Op sommige stukken had ik wel een idee hoe ver ik kon rijden. Misschien dat ik wel het hele stuk uit kon fietsen, maar dan speelde ik het safe en ging ik rennen. Ik denk wel dat dat de beste keuze is geweest aangezien ik de wedstrijd heb gewonnen."