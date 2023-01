Wyseure wil trui laten blinken en eindzege X2O: "Liever dat Emiel wint dan een andere, maar winst doet enorm deugd"

Met zowel Joran Wyseure als Emiel Verstrynge zitten ze bij Crelan-Fristads wel goed bij de beloften. Deze keer was het Wyseure die kon triomferen.

In Herentals was het nog omgekeerd. "Da's waar. Ik ben ook wel blij als Emiel wint. Liever dat Emiel wint dan een andere renner", onderstreept de winnaar van de veldrit in Koksijde. "Ik was twee keer tweede en dan doet winst enorm veel deugd."

Wyseure stond al aan de leiding in de X2O Trofee en heeft zijn leidersplaats met deze overwinning nog versterkt. "Het was al een beetje een doel voorafgaand aan het seizoen. Omdat ik laatstejaarsbelofte ben en ik wil nog zo veel mogelijk beloftencrossen rijden, om die regentrui te tonen. Natuurlijk is het ook wel een mooi klassement om mee te pikken."

5X PODIUM

Al mag het niet iets worden dat tijdens de wedstrijden te veel energie opslorpt. "Ik probeer me er ook niet te veel op vast te pinnen. We zien wel hoe het loopt. Ik sta nu vijf keer op het podium in vijf wedstrijden. Dat is goed. Nu de leidersplaats in de laatste drie manches verdedigen en hopelijk nog wat crossen winnen in dit klassement."

Een eindzege kan wel de kers op de taart worden van de beloftenjaren van Joran Wyseure. "Dat zou enorm mooi zijn om mee te nemen. We zien het wel als het zo ver is. Het is nog twee maand cross. Er is ook nog iets meer dan de X2O: er zijn nog drie Wereldbekers voor profs en twee kampioenschappen die enorm belangrijk zijn. Ik probeer elke wedstrijd goed te zijn."