Remco Evenepoel denkt dat hij 2022 kan overtreffen door de Giro en Lombardije te winnen: "Door de grote emotionele waarde"

Remco Evenepoel heeft zijn programma en ambities voor 2023 nog eens uitgesproken.

Vorig seizoen was een absoluut topjaar voor Remco Evenepoel door winst in Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK. Toch denkt Evenepoel dat het nog beter kan in 2023.

"Ik wil emotioneel nog wat vinkjes zetten. Door de Giro en Ronde van Lombardije te winnen. Dat zijn koersen met veel betekenis voor mij. Die ene was de wedstrijd van de val, de andere de eerste erna. Mocht ik die twee kunnen winnen, zou mijn jaar nog beter zijn door de grote emotionele waarde", zegt hij bij Sporza.

Doelbewust veel tijd tussen koersen

Maar volgens Evenepoel is de Giro winnen niet het doel op zich. "Het doel is minstens een ritzege en de top 5, maar natuurlijk zou ik graag winnen." Beginnen doet Evenepoel in San Juan, daarna gaat hij naar de UAE Tour, Ronde van Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik en dan de Giro.

Daar zit telkens heel wat tijd tussen, maar dat is doelbewust volgens Evenepoel. "Er zit ongeveer altijd een maand tussen per koers. Zo hebben we altijd tijd om een stage in te plannen en me mentaal wat voor te bereiden op de volgende koers. Want we weten dat er veel meer druk en aandacht zal zijn door die regenboogtrui."