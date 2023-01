Quinn Simmons ambitieus over 2023: "Hoog tijd dat ik resultaten begin te halen"

Quinn Simmons heeft ambities voor 2023. Graag wil hij resultaten beginnen boeken.

In de voorbije Tour de France was Quinn Simmons een van de revelaties. Hij zat 5 keer mee in de vroege vlucht, maar kon het nooit afmaken. "Dat is dan heel frustrurend voor iedereen van het team en voor mezelf", vertelde hij aan Cyclingnews.

In 2023 hoopt Simmons echt op te vallen: "Het is hoog tijd dat ik resultaten ga beginnen halen. Het team heeft genoeg tijd in me gestoken. Zo denk ik dat het moet lukken om in de Strade Bianche het podium te behalen. Graag wil ik ook eens een rit in de Tour winnen."

Het contract van Simmons loopt op het einde van 2023 af. Zelf heeft hij geen schrik dat zijn contract niet verlengd zou worden. "Ik heb laten zien dat ik dit niveau aankan", aldus Simmons.