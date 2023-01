Soudal-QuickStep neemt drie 16-jarigen mee op stage in Spanje terwijl renners vertrekken naar San Juan en Australië

Het trainingskamp in Spanje heeft enkele kamers over en de Belgische ploeg heeft daarvan gebruik gemaakt.

Het zevental dat Soudal-QuickStep vanaf volgende week dinsdag zal vertegenwoordigen in de Tour Down Under, met onder meer Devenys en Van Tricht, is al vertrokken naar Australië. En dinsdag vertrekken ook Evenepoel, Lampaert en Jakobsen naar Argentinië voor de Ronde van San Juan.

Daardoor had de ploeg van Patrick Lefevere nog wat plaats over in hun hotel in Spanje tijdens een stage en gaf die plaatsen aan drie 16-jarigen: de Spanjaard Hector Alvarez en twee Belgen, Cedric Keppens en Jasper Schoofs.

Alvarez is Spaans kampioen tijdrijden bij de nieuwelingen. Keppens won dan weer meer dan twintig keer bij de nieuwelingen en won ook de Ronde van Vlaanderen. Schoofs is tweevoudig Belgisch kampioen tijdrijden bij de nieuwelingen. Schoofs rijdt ook voor Acrog-Tormans Balen BC, de juniorenploeg die een partnerschap aanging met Soudal-QuickStep.

Patrick Lefevere haalde dit jaar verzorger en jeugdscout Johan Molly terug naar de ploeg. Of Molly een invloed had in de scouting van de drie is onduidelijk, maar het is toch opvallend.

Spotted in Spain at the Soudal-Quick-Step (structure) training camp:



Cedric Keppens 🇧🇪 (2006 - Avia)

Hector Alvarez 🇪🇸 (2006 - Lucta Granja) — Cyclingtakes (@cyclingtakes) January 8, 2023