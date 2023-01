🎥 Wielertruitjes 2023: Tom Devriendt onthult de nieuwe outfit van Q36.5

Vanaf 2023 wil Team Qhubeka opnieuw op het profniveau meespelen. Met Q36.5 werden ze weer een ProTeam en ze haalden heel wat renners, waaronder Tom Devriendt, binnen.

Met een nieuwe outfit zijn ze nog meer klaar voor 2023. Ze kozen voor een vooral zilveren outfit. Maar er zijn ook donkerdere schakeringen. Ook staan er gele afdrukken op het shirt. Onder meer Tom Devriendt mocht de nieuwe outfit onthullen.

⚡️ Proudly presenting our official kit for 2023. ⚡️



Developed by @q36_5, this season’s jersey symbolizes the dynamic motion of the peloton and its power to move people and performance forward.



#RacingTheFuture! pic.twitter.com/yCoLcO80II