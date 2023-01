De Vuelta 2023: het parcours is opnieuw een speeltuin voor klimmers

Het parcours van de Vuelta 2023 werd dinsdagavond voorgesteld. Het zal een groot klimfestijn worden.

De laatste jaren staat de Vuelta erom bekend. Er moet telkens heel wat geklommen worden en er zijn elk jaar heel wat aankomsten bergop.

Ook in 2023 zal dat het geval zijn. Er zijn er maar liefst 9: 2 op het einde van een vlakke etappe en 7 na een berg- of heuveletappe. In totaal zullen er 13 heuvel- en bergetappes zijn. Daar komen dus nog die 2 vlakke etappes met een aankomst bergop bij. Er zal met andere woorden weer veel geklommen moeten worden.

SLECHTS 4 SPRINTETAPPES

Zo blijven er nog 6 etappes over. 2 daarvan zijn een ploegentijdrit en een individuele tijdrit. De overige 4 etappes zijn in theorie voor de sprinters. Dat zijn ritten 7, 12, 19 en 21, maar de sprintersploegen zullen het helemaal alleen moeten doen. De ritten liggen telkens tussen 2 zware etappes. Er is telkens, met uitzondering van rit 21 in Madrid, het gevaar dat de vroege vlucht kan wegblijven. Bovendien moet er in etappe 12 ook wat geklommen worden.

Het is dus duidelijk dat de Vuelta weer de kaart van het klimwerk heeft gekozen. De pure klimmers zullen zeker aan hun trekken komen. Met 9 aankomsten bergop kunnen de klimgeiten zich veelvuldig uitleven en de kans is dan ook groot dat een pure klimmer de Vuelta zal winnen, aangezien de enige individuele tijdrit maar 25 km lang is.

De sprinters zullen er dan weer weinig te zoeken hebben. Ze zullen vooral ook geduld moeten hebben, want het is al wachten tot het einde van de openingsweek voor een 1e echte kans. De winnaar van de puntentrui zal het klimwerk zeker moeten kunnen verteren.