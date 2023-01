Evenwaardige kopmannen Iserbyt en Vanthourenhout op het BK: "We zullen voor elkaar knokken en als ploeg samen winnen of verliezen"

Pauwels Sauzen-Bingoal heeft twee van de topfavorieten voor het BK in zijn rangen.

Pauwels Sauzen-Bingoal van ploegmanager Jurgen Mettepenningen, heeft twee ijzers in het vuur op het BK komende zondag. "De renner met de beste conditie wint zondag. Eli en Michael starten gelijkwaardig en zijn allebei kopman. Ze maken allebei kans op de Belgische titel", zei Mettepenningen op een persconferentie.

Laurens Sweeck, die de ploeg verliet, is de derde topfavoriet voor zondag. Wat kan hij tegen zijn twee ex-ploegmaats? "Laurens is in mijn ogen een pure zandspecialist. Ik zie weinig stukken op deze omloop waar hij Michael of Eli uit het wiel kan rijden", zegt Mettepenningen.

De ploegmanager ziet het dus rooskleurig in voor zondag. "Het BK-parcours is op maat van mijn jongens. Er zijn een pak hoogtemeters, veel draaien en keren en geen ruimte om te recupereren. Neen, dit is een omloop voor ons. We zullen voor elkaar knokken en als ploeg samen winnen of verliezen. Maar ik zie ons toch veeleer winnen dan verliezen."