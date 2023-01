Voorbeschouwing BK veldrijden vrouwen: Toch weer Cant of kunnen Verdonschot en Norbert-Riberolle haar verrassen?

Zaterdag strijden de vrouwen om de Belgische titel in het veld.

Voor een andere naam dan Sanne Cant op de erelijst van het BK veldrijden bij de elite vrouwen moet je al behoorlijk ver gaan zoeken. Joyce Vanderbeken was in 2009 de laatste die Cant van de Belgische titel kon houden. Cant werd toen al tweede op één seconde.

Tussen 2013 en 2018 was Ellen Van Loy telkens tweede, zes keer na elkaar. Sels, Verdonschot, Kopecky en Norbert-Riberolle kwamen de laatste vier jaar nog enigszins dicht.

Parcours

Over het parcours in Lokeren is al heel wat geschreven. Een klim (Mont Henri), een zandbak, balkjes, een ponton, een wasbord. Veel meer elementen kunnen niet meer in het parcours gelegd worden.

De cross in Lokeren wordt normaal gezien in september gereden, terwijl het droog is. Met wat regen de laatste tijd is er nu heel wat modder op het parcours te vinden. Vooral in het weiland, dat lager gelegen is, waar de viptenten staan zal het ploeteren worden. De sterkste renner zal hier zeker winnen.

Favorieten

Sanne Cant won de laatste dertien jaar en is dus ook nu weer topfavoriete. Maar dit seizoen eindigden andere Belgische vrouwen meermaals voor Cant en begin december greep Cant in: ze sloeg de volledige kerstperiode over en kwam op 3 januari in Herentals terug. Na die break van een maand lijkt Cant weer in staat om zaterdag toch haar 14de Belgische titel op rij te pakken.

Toch kan Laura Verdonschot dit jaar eindelijk eens die titel pakken door het mindere seizoen van Cant. In Koksijde kon ze Cant lang volgen, in Zonhoven eindigde Verdonschot voor Cant. Maar dat waren zandcrossen, de specialiteit van Verdonschot. Kan ze het ook in Lokeren, waar wel een zandstrook in zit, maar waar niet echt verschil gemaakt kan worden?

Een derde kandidate is Marion Norbert-Riberolle. Tot 2021 was ze Française, vorig jaar deed ze voor het eerst mee op het BK en werd ze tweede. Het parcours in Lokeren kan haar wel eens liggen. Als ploeggenote van Cant zal ze ook het ploegenspel moeten spelen, maar als ze mee is, kan ze Cant zeker het vuur aan de schenen leggen.

Andere echte kandidaten voor de titel zijn er voor de titel allicht niet, al kunnen bijvoorbeeld Alicia Franck, Jinse Peeters en Suzanne Verhoeven. Zij kunnen bij een offday van de drie andere favorieten op het podium belanden.