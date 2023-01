Belgische titel bij juniors in zelfde kamp maar niet bij zelfde renner: Vandenberghe na valse start ook in de cross snelste

De Belgische titel veldrijden bij de junioren blijft in hetzelfde kamp, maar het is Viktor Vandenberghe die de fakkel als nationaal kampioen overneemt van zijn ploegmaat Yordi Corsus.

Na een valse start was het tweede keer, goede keer om het BK bij de heren junioren op gang te brengen. Seppe Van Den Boer ging er meteen stevig tegenaan. Misschien iets te voortvarend, want vrij snel kwamen titelverdediger Yordi Corsus, Viktor Vandenberghe, Wies Nuyens en Antoine Jamin toch aansluiten. Nog altijd in de eerste ronde maakte Van Den Boer nadien een paar foutjes en moest ook Jamin vooraan passen.

Het was dan aan Vandenberghe, de jongeman van de valse start, om solo te gaan. Op zijn tempo had niemand een antwoord. Het waren dus allemaal jongens van Starbikes-Bert Containers, opleidingsploeg van Pauwels Sauzen-Bingoal, in de top 3. Corsus was deze keer zeker niet de betere van zijn ploegmaats: na twintig minuten koers leek het beste er al af bij hem.

OPGAVE CORSUS

De jongeman uit Wiekevorst moest zelfs Van Den Boer opnieuw zien passeren, terwijl Nuyens op weg ging naar de tweede plaats. Een lekke band verstoorde de cross van laatstgenoemde wel nog. De verlossing was nabij wanneer hij in de materiaalzone een nieuwe fiets kreeg. Niet zo voor Corsus: die hield het in de post voor bekeken met ook een duidelijk fysiek ongemak.

Voor een sterke Vandenberghe verliep het ondertussen allemaal vlekkeloos: met een riante voorsprong kon de koploper de slotronde aanvatten. Die werd niet meer uit handen gegeven: aan de aankomst kon Vandenberghe een Belgische titel vieren. Teamgenoot Nuyens zorgde voor een één-tweetje met de ploeg. Van Den Boer reed nog lek, maar gaf zijn medaille toch ook niet meer uit handen.