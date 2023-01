BK-weekend van start gegaan: Sanne Laurijssen is eerste Belgische kampioene in Lokeren

Dit weekend gaat veel aandacht naar het BK veldrijden in Lokeren. Sanne Laurijssen heeft daar de eerste wedstrijd gewonnen.

Het BK is van start gegaan met het kampioenschap voor de meisjes nieuwelingen. Dat was een wedstrijd van drie ronden. Niet getalmd, dacht Sanne Laurijssen, één van de favorieten. Zij ging er al snel alleen vandoor en had na de openingsronde een voorsprong van dertien seconden beet op het duo Lore De Geest-Lien Schampaert.

Voor De Geest werd het vervolg van de cross voor de U17 een tegenvaller. Voor het meisje uit Ruisbroek bleek het niet mogelijk om haar positie in de voorste gelederen vast te houden. Zita Peeters ging haar voorbij naar plek 3, terwijl Schampaert voorlopig beslag legde op de tweede plaats. Laurijssen had na ronde 2 al gewonnen spel, met een bonus van 35 seconden.

PEETERS EN SCHAMPAERT MEE OP PODIUM

Haar Belgische titel kwam dan ook niet meer in het gevaar. Laurijssen is de eerste die dit weekend na een BK-veldrit een kampioenentrui mocht aantrekken. Achter haar veranderde wel nog één en ander. Peeters ging nog voorbij Schampaert richting zilver. Laatstgenoemde moest zich ook nog reppen om haar bronzen medaille veilig te stellen, maar deed dit met succes.