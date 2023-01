Fleur Moors steekt veel op van tips Betsema en dat resulteert al in Belgische titel: "Deze trui maakt eerdere pech goed"

Fleur Moors stond te pronken in de trui van Belgisch kampioene in Lokeren. Met Betsema en vroeger Van Empel heeft de juniore goede voorbeelden in de ploeg om het zo ver mogelijk te kunnen schoppen.

Moors liet de tegenstand op het BK voor meisjes junioren ruim achter zich. Al betekent dat niet dat de winnares de hele tijd zegezeker was. "Eigenlijk vreesde ik in de eerste ronden nog wel dat ze zouden terugkomen, want het gat was toen nog klein. Het was kwestie om geen foutjes te maken. Dat lukte met uitzondering van één keer, maar toen was de voorsprong al groter."

Het meest bergachtige stuk van het rondje heeft zijn reputatie waargemaakt. "De Mont Henri was het zwaarste. Ik had gehoopt de klim op te kunnen rijden. In de verkenning ging dat prima, nu was het lopen. De modderstroken waren ook zwaar, maar dat ging wel. Ik ben heel blij met mijn eerste trui."

VORM GERUSTSTELLEND

In haar nog jonge veldritcarrière heeft Moors haar deel van de pech al gekend, met valpartijen en dergelijke. "Op het EK was het enkel pech. In Zonhoven was het een beetje mijn eigen fout, daar kan ik zelf dan nog iets aan doen. Het speelde wel een beetje in het hoofd, maar ik had al een goed seizoen gereden. Dat stelde me wel gerust voor het BK. Deze trui maakt het helemaal goed."

Omgaan met een rol van topfavoriet, gaat haar op 17-jarige leeftijd al prima af. "Ik ben rustig gebleven. Het was lastig. Ik moest gewoon de wedstrijd proberen rijden zonder foutjes te maken." Heel lang fietst de Limburgse nog niet, gezien haar handbalverleden. Er moet dus nog wel progressiemarge zijn. "Ik hoop het. Dat weet je nooit."

CROSSEN IN DE REGEN

Dat betekent wel crossen in de regen zoals in Lokeren, in plaats van warm in de sporthal zitten. "Ja, maar da's leuk." We vroegen haar of ze opkijkt naar bepaalde idolen in de koers. "Naar Fem van Empel bijvoorbeeld, die net bij onze ploeg weg is en heel goed bezig is. Ook naar Denise Betsema heb ik altijd erg opgekeken. Denise staat er wel voor open voor tips te geven. Heel fijn."