Soren Kragh Andersen is nieuw bij Alpecin-Deceuninck en moet klassieke kern versterken: "Ik ken Mathieu nog niet zo goed"

De Deen verliet DSM na zeven jaar.

Soren Kragh Andersen (28) verliet na zeven jaar Team DSM en rijdt de komende twee jaar voor Alpecin-Deceuninck. De Deen moet naast Mathieu van der Poel en Jasper Philispen voor wat meer slagkracht zorgen in de Vlaamse klassiekers.

De Deen voelde dat het tijd was voor iets anders. "Het was het juiste moment om iets nieuws te proberen. Ik voelde tijdens de winter al dat het goed geweest is om te veranderen. Er is een boost van motivatie en energie. Of ik dé transfer ben? Dat moet ik bewijzen. Ik geloof er hard in", zegt Kragh Andersen bij Sporza.

"Ik moet eerst zelf in de finale geraken en dan moet je dat uitspelen. Tactisch moeten we het nog bekijken, want ik ken Mathieu nog niet zo goed. Maar we koersen allebei graag op instinct en feeling. We zijn een team en ik zie het ook als een kans voor mezelf en voor hem", zegt de Deen nog.