🎥 Scènes na het BK veldrijden: Michael Vanthourenhout signeert en ziet supporters vieren

Het BK veldrijden was weer een belevenis, met ook na de laatste cross mooie scènes. Vanthourenhout zag na zijn overwinning bij de mannen zijn publiek vieren. Voor hem zelf was het truitjes signeren na de mannencross. Laurens Sweeck en Thibau Nys konden met hem mee op het podium.

Wielerkrant was erbij in Lokeren om dit via enkele filmpjes vast te leggen. Kijk hieronder naar de bewuste video's en krijg het gevoel dat u zelf ook aanwezig was als u het hebt moeten missen.