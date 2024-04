Na de uitlatingen van Iserbyt, wat te verwachten van volgende crossseizoen? "Dan vooral Mathieu van der Poel"

Het is nog niet eens zomer, maar uitlatingen van Iserbyt zetten de cross nu al in de actualiteit. Het is uitkijken wat het volgende crossseizoen zal geven.

Eli Iserbyt deelde onlangs zijn vaststelling over het terugschroeven van de internationalisering. Gelukkig zijn er ook wel positieve zaken waar het veldrijden zich aan kan optrekken. Bijvoorbeeld dat er vorig seizoen heel wat crossen toch moeilijk te voorspellen waren, met een brede waaier aan crossers die eens een zege konden meepikken.

Wij legden die stelling voor aan Erwin Vervecken. "Zowel bij de mannen als bij de vrouwen had je iemand die er echt bovenuit stak. Bij de mannen vooral Mathieu van der Poel dan, tenminste in de periode dat hij meedeed." Bij de dames was dat Van Empel. "Buiten die twee hadden we heel diverse winnaars."

HEERSENDE VAN DER POEL EN VAN EMPEL

"Bij de mannen was in het begin van het seizoen zowat iedereen aan de beurt", herinnert Vervecken zich. "Het was een hele spannende winter. We hebben een hele drukke kerstperiode gekend." De vraag is dan vooral als we de blik vooruit richten: is dat ook wat ons in het volgende veldritseizoen te wachten staat?

© photonews

"Dat maken de renners vooral uit. Ik hoop en denk van wel. Ik denk dat iedereen daar wel blij mee zou zijn, maar als er iemand echt bovenuit steekt, zal het een saaie winter worden. Als het zoals vorig seizoen is, met heel veel verschillende winnaars, dan is het een leuke winter", schetst Vervecken de twee mogelijke scenario's.

VERVECKEN HEEFT GEEN GLAZEN BOL

Niemand die nu al kan voorspellen hoe het binnen een half jaartje precies zal verlopen. "De toekomst zal het uitwijzen."