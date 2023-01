Voor Michael Vanthourenhout is het incident met Laurens Sweeck gesloten

Michael Vanthourenhout is in Otegem nog eens op het incident met Laurens Sweeck teruggekomen. Voor hem is het incident gesloten.

Voor de cross in Otegem toonde Michael Vanthourenhout zijn Belgische trui en sprak hij met de pers. Hij was heel ontspannen en kwam nog eens terug op het incident met Laurens Sweeck op BK. Volgens Vanthourenhout was er in die materiaalpost niet veel gebeurd, vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Zijn enthourage stond eerst op het einde van de materiaalpost, omdat er eerst geen box was meegedeeld. Achteraf hoorde Vanthourenhout dat ze in box 4 moesten staan, wat hij ook doorgaf. Zijn entourage ging daar staan en daarna gebeurden enkele akkefietjes, maar Vanthourenhout herhaalde nog eens dat die niet moedwillig waren. Ook herhaalde hij dat die niet koersbepalend waren. Daarmee sloot Vanthourenhout de commotie van het BK af.