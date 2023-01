Vincenzo Nibali Liewe Westra: "Hij was cruciaal in mijn Tour-zege"

Vincenzo NIbali is in zijn column in La Gazzetta dello Sport op de dood van Liewe Westra teruggekomen. Ze waren enkele jaren ploegmaats bij Astana.

Vorige zondag overleed Liewe Westra op 40-jarige leeftijd. Tussen 2014 en 2016 reed hij voor Astana. Toen reed ook Vincenzo Nibali daar. Nibali vertelde in zijn column voor La Gazzetta dello Sport over Westra.

Nibali had het onder meer over de Tour de France 2014 die hij won. Het ging dan specifiek over de kasseienrit, waarin Nibali al een enorme kloof met zijn concurrenten sloeg. "De hulp van Westra was van levensbelang", schreef hij. "Eerst zat hij in de ontsnapping en daarna reed hij bij mij op kop. Hij was cruciaal en het was een genoegen om hem in de ploeg te hebben."

"Westra was een geweldige gast", ging Nibali verder. "Hij leefde voor de fiets. Ook kan ik me nog herinneren hoe blij hij was toen hij te horen kreeg dat het zijn taak was om in de aanval te gaan."