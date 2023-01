📷 Mathieu van der Poel krijgt prachtige verjaardagstaart op laatste dag trainingskamp

Mathieu van der Poel blaast 28 kaarsjes uit.

In Spanje werkt Mathieu van der Poel hard om er te staan in het voorjaar en ook om in het Nederlandse Hoogerheide voor de vijfde keer wereldkampioen in het veld te worden.

Van der Poel gaat het op de laatste dag van het trainingskamp wellicht even rustiger aandoen, want de Nederlander viert zijn 28ste verjaardag. Van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck krijg hij een prachtige wielertaart.

Van der Poel blijft ook na zijn stage in Spanje, want zondag keert hij na twee weken terug in het veld voor de Wereldbeker in Benidorm. Daar staat ook Wout van Aert weer aan de start.