VOORBESCHOUWING: Kan de komst van Mark Cavendish voor een nieuwe wind bij Astana zorgen?

Met een nieuw wegseizoen voor de deur, is het tijd om vooruit te blikken naar wat we in 2023 van de verschillende wielerploegen mogen verwachten. Vandaag aan de beurt: Astana.

SAMENSTELLING PLOEG

Het team van Alexander Vinokourov heeft zijn team van afgelopen seizoen grotendeels behouden. Astana ontsloeg wel Miguel Angel Lopez en Vincenzo Nibali stopte. In de plaats kwamen wel Luis Leon Sanchez en aan het begin van het seizoen ook nog Mark Cavendish en Cees Bol.

De selectie is vooral onervaren en mikt vooral op de langere termijn, maar met de al eerder genoemden Sanchez, Cavendish en Bol hebben ze al heel wat ervaring binnengehaald. Voeg daar ook nog onder meer Alexey Lutsenko, Gianni Moscon en David De La Cruz bij.

PLUSPUNTEN

Met Mark Cavendish en Cees Bol kreeg Astana in de sprint een serieuze kwaliteitsinjectie. Beiden kunnen zich een weg tussen het gewoel banen en samen voor succes zorgen en vooral zeges pakken. In 2022 was daar een gebrek aan. Met Cavendish en Bol erbij kan dat cijfer al hoger komen te liggen.

Astana heeft een enorm groot talent in de rangen. Yevgeniy Fedorov is de huidige wereldkampioen bij de beloften en reed de afgelopen 2 jaar al in het WorldTour-peloton, terwijl hij nog altijd maar 22 jaar is. Hij liet zich af en toe als eens zien en zal zich in 2023 nog meer willen tonen.

Ook is er nog altijd Alexey Lutsenko. In een sterke periode klimt hij met de besten van het peloton en kan hij zo een goed klassement in een grote ronde rijden. Op die manier kan Astana belangrijke UCI-punten verdienen.

MINPUNTEN

Astana kende tot 2022 financiële problemen. Daardoor verloren ze heel wat belangrijke renners. Dat leidde dan weer tot het slechte seizoen 2022 met slechts 5 overwinningen, waarvan 2 zeges op het Kazachs kampioenschap.

Als Astana nog zo'n seizoen kent, kan dat verstrekkende gevolgen voor hun WorldTour-licentie hebben. Ze hebben daarna nog 2 jaar om het goed te maken, maar het is verre van ideaal om met een achterstand te beginnen.

Met een selectie die redelijk dezelfde is, is zo'n scenario best mogelijk. Maar Vinokourov verklaarde afgelopen seizoen dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het weer goed komt.

X-FACTOR

Voor het goede scenario zou wel eens Mark Cavendish kunnen zorgen. De Brit is wel al 37, maar hij brengt nog altijd de nodige aandacht met zich mee en is nog steeds populair. Bovendien kan hij voor meer zeges en meer UCI-punten zorgen. Door de aanwezigheid van Cavendish kan er zo een nieuwe wind door Astana waaien en kan Astana op termijn weer naar het niveau van enkele jaren eerder terugkeren.