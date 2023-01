🎥 Laurens Sweeck is aan iets ontsnapt: omvallend hek hindert hem net niet in Benidorm

Laurens Sweeck heeft in Benidorm de Wereldbeker veldrijden gewonnen. Dat hij ongeschonden huiswaarts kan keren, is een minstens even grote winst.

Want dat mag zeker niet als vanzelfsprekend beschouwd worden. Op sociale media zijn beelden opgedoken waaruit blijkt dat Laurens Sweeck aan een valpartij ontsnapt is. Het zijn beelden van een oplopend stuk asfalt uit de cross in Benidorm, waarop te zien is hoe Wout van Aert het volle pond geeft en latere winnaar Mathieu van der Poel probeert bij te blijven.

Wanneer de top drie uit de koers gepasseerd is en ook Laurens Sweeck nadert, valt plots een hek aan de zijkant van de weg om. Het lijkt er niet meteen op dat de toeschouwers al te zwaar aan het leunen zijn. Toch valt het hek plots om en komt zo ook een man uit het publiek ten val.

Como cosa bizarra del día, este aficionado que casi deja sin Mundial a Sweeck. #BenidormCX pic.twitter.com/HHYfHZosV4 — Knciclismo (@grimpeurpicks) January 22, 2023

Zowel het object als de persoon in kwestie belandt zo op het parcours, maar net niet in die mate dat Sweeck gehinderd wordt. De man in de witte leiderstrui kan gewoon voorbij rijden en zijn wedstrijd verder zetten. Dit had wel anders kunnen aflopen.