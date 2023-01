🎥 Duitser Marius Mayrhofer verrast Australiërs in de sprint in Cadel Evans Road Race

De Duitser pakte zijn eerst profzege in Australië.

DSM heeft na zijn eerste zege van het seizoen met Sam Welsford in San Juan niet lang moeten wachten op een tweede. De Duitser Marius Mayrhofer was de snelste van het pak in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Het parcours in en rond de Australische stad Geelong bevatte op het einde zo'n vier keer de beklimming van de Challambra Crescent, een klim van zo'n 900 meter aan 9,8%. De Nederlander Taco van der Hoorn reed zo'n 140 kilometer alleen aan de leiding.

Dries Devenyns, de winnaar in 2020, viel aan op de laatste beklimming, maar geraakte niet weg. Sven Erik Bystrom ging er net voor de top alleen vandoor en kreeg ook nog Mauro Schmid mee. De twee leken alleen op weg naar de streep, maar Australisch kampioen Luke Plapp reed het gat dicht en bracht het hele peloton mee.

Het werd dus een sprint en daarin verraste de Duitser Mayrhofer de rest. De Fransman Hugo Page werd tweede, de Australiër Simon Clarke derde. Topfavoriet Michael Matthews werd vierde, Caleb Ewan strandde op de zesde plek.