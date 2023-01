Laurens Sweeck eindwinnaar in de Wereldbeker en kijkt uit naar het WK: "Ik heb toch wel podiumambities"

Laurens Sweeck eindigde in Besançon tweede na Mathieu van der Poel.

Laurens Sweeck bevestigde nog eens zijn eindwinst in de Wereldbeker met een tweede plaats in Besançon. Van een grote groep reed hij in de slotronde weg na een mindere start.

"Ik had een slechte start en aan het einde van de eerste ronde was er een val net voor me. Ik moest dus een gat dicht rijden, alleen was het moeilijk om op het schuiven", zei Sweeck in het flashinterview.

WK-podium de ambitie

Sweeck kijkt al uit naar het WK van volgende week in Hoogerheide, waar hij vrijdag al deelneemt aan de mixed relay. Voor de cross bij de elites op zondag steekt hij zijn ambities ook niet onder stoelen of banken.

"Ik heb toch wel podiumambities, ik denk dat ik dat wel mag zeggen na dit seizoen. De omloop daar is wel te vergelijken met vandaag en ik hoop ook dat het zo zal liggen. Het zal in mijn voordeel zijn als het snel is."