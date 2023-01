Mathieu van der Poel wacht tot half cross om de rest af te schudden en wint makkelijk zijn laatste cross voor het WK

Mathieu van der Poel heeft zijn favorietenrol waargemaakt in Besançon.

Geen Wout van Aert in Besançon, hij reed gisteren in Hamme. Mathieu van der Poel was er wel en pakte de kopstart. Dat was niet het sein om er meteen vandoor te gaan, de Nederlander wachtte af.

Na zo’n 25 minuten vond Van der Poel het welletjes en stoof hij er na een lange sprint vandoor. De rest had meteen een achterstand van zo’n 10 seconden. Van der Poel bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit, de rest vocht voor de andere podiumplaatsen.

En die rest was heel groot en bleef tot op het einde samen. Sweeck eindigde op plek twee op 49 seconden, Nieuwenhuis eindigde derde op 52 seconden en eindigt voor het eerst sinds zijn comeback in het veld op het podium van een Wereldbeker. Laurens Sweeck is eindwinnaar in de Wereldbeker.