Mathieu van der Poel ziet kansen 50-50 voor WK-duel met Van Aert: "Hopelijk heb ik zondag mijn beste benen dit seizoen"

Mathieu van der Poel heeft zijn laatste veldrit voor het WK gewonnen.

Net als Wout van Aert zaterdag heeft ook Mathieu van der Poel zijn laatste test voor het WK van volgende week winnend afgesloten in Besançon. Van Aert ging er zaterdag bijna meteen vandoor, Van der Poel wachtte tot bijna half cross.

"Het was moeilijk om vanaf de start een verschil te maken. Daarom wou ik rustig beginnen, om dan schade aan te richten met een aanval op het zwaardere deel van het parcours. Dat werkte goed, dus ik ben tevreden", zei Van der Poel in het flashinterview.

Laatste rechte lijn richting het WK

Het WK van volgende week in Hoogerheide is voor Van der Poel net zoals voor Van Aert het enige hoofddoel dit seizoen in het veld. Wat gaat de Nederlander nog doen in de laatste week?

"Ik ga de komende week nog enkele pittige, maar korte trainingen doen. Hopelijk kan ik voor de rest goed recupereren en heb ik volgende week zondag mijn beste benen van dit seizoen."

Over zijn kansen wil Van der Poel zich niet te veel uitspreken. "Ik denk dat het 50-50 zal zijn. Uiteraard heeft Wout dit seizoen al enkele keren het voordeel gehaald, maar als ik volgende week weerwerk kan bieden, hebben we eerder al getoond dat we aan mekaar gewaagd zijn."