Meeussen, Verstrynge en Wyseure moeten overwinning bij beloften in Besançon aan Nederlander laten

Bij beloften heeft de Nederlander de laatste manche gewonnen.

Geen Thibau Nys in Besançon, hij reed zaterdag de cross in Hamme. Hij was al zeker van de overwinning van de eindzege bij de beloften in de Wereldbeker.

Drie Belgen kleurden de koersen vooraan in Besançon: Witse Meeusen, Emiel Verstrynge en Joran Wyseure. Ze kregen concurrentie van de Nederlandse kampioen bij de beloften, Tibor Del Grosso.

De Nederlander was uiteindelijk ook de sterkste, hij was een seconde sneller dan Meeussen. Verstrynge eindigde derde op plek drie, Wyseure was vierde op zestien seconden.