Pieterse volgt het voorbeeld van Van Empel en wint laatste cross voor het WK, zelfs materiaalpech houdt haar niet tegen

Puck Pieterse heeft haar laatste cross voor het WK gewonnen.

Geen Fem van Empel in Besançon, wel Nederlands kampioene Puck Pieterse. Pieterse had in de eerste ronde af te rekenen met kettingproblemen en stond lang stil. Ze moest een flink gat van zo’n 20 seconden dichten.

Vas en Worst maakten volop koers om Pieterse op afstand te houden, maar de Nederlandse was heel snel weer terug. Net na de tweede ronde liet Pieterse de rest al achter en wilde er een lange solo van maken. Van der Heijden, Worst, Betsema en Bäckstedt waren op achtervolgen aangewezen.

After her bike problems, Pieterse almost immediately takes the lead and leaves everyone behind after the barriers. 🔥 Only 3️⃣ laps to go. #CXWorldCup pic.twitter.com/IbNAcV9RDE January 29, 2023

Pieterse reed net als Van Empel zaterdag onbedreigd naar de zege in Besançon. Annemarie Worst werd twee op 37 seconden, Inge Van der Heijden werd derde op 43 seconden.

De Britse Zoe Bäckstedt werd vierde op 1:02, Blanka Kata Vas vijfde op 1:09, Marie Schreiber en Manon Bakker werden zesde en zevende een seconde later. Fem van Empel was er dus niet, maar is wel eindwinnares in de Wereldbeker.