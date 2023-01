Seppe Van Den Boer wint laatste Wereldbeker voor junioren in Besançon voor andere Belg en Nederlander

In Besançon is de eerste cross al afgewerkt.

Na Tabor, Maasmechelen, Zonhoven en Benidorm kregen de junioren voor de vijfde en laatste keer dit seizoen een aparte wedstrijd voor junioren in de Wereldbeker. Voor de tweede week op rij was een Belg de sterkste.

Vorige week in Benidorm won Yordi Corsus nog, in Besançon eindigde hij op plek zes. De zege was voor Seppe Van Den Boer, die dit seizoen ook al won in Antwerpen, Baal, Heusden-Zolder en Gavere.

Viktor Vandenberghe werd tweede op acht seconden, de Nederlander Senna Remijn werd derde op 10 seconden. De Fransman Léo Bisiaux, werd pas 52ste en voorlaatste na materiaalpech in de laatste ronde, maar pakt wel de eindzege in de Wereldbeker voor Yordi Corsus en Viktor Vandenberghe.