Finale inspanning van offensief koersende Evenepoel: "Mijn week was niet uitzonderlijk goed, maar ook niet slecht"

In de slotrit kwam Remco Evenepoel nog met een finale inspanning, door mee te gaan in de aanval en tot op enkele kilometers voor de streep voorop te blijven met Quinn Simmons. De laatste dag van de Ronde van San Juan eindigde dan toch in een massasprint.

"Het was nu niet mijn bedoeling om op dertien kilometer van de meet aan te gaan", verduidelijkt Remco Evenepoel bij Sporza. "Het plan was dat ik in de laatste vijf-zes kilometer weg zou springen. Om zo de andere ploegen een beetje schaakmat te zetten. Maar ik zag dat Simmons ging en dat is wel een goede bondgenoot."

Het duo bleef echter geen kans maken op winst en de wind speelde daar ook een rol in. "We hadden eerst wind mee en hadden zo al snel een halve minuut. Met de tegenwind nadien komen de zoveel frissere mannen zo snel van achteruit. We konden moeilijk standhouden. Het was een korte en explosieve rit. Het was al verrassend dat we zo lang voorop bleven. Het was bijna niet te houden."

UITGELEZEN KANS

"Het was een uitgelezen kans en zo kon ik Yves Lampaert, Michael Mørkøv en Fabio Jakobsen een beetje in een zetel zetten", was Evenepoel niet ontevreden over die laatste uitval. Hoe kijkt hij nu terug op zijn week in de Ronde van San Juan? "Het was niet uitzonderlijk goed, maar ook niet slecht. Het niveau was hier veel hoger dan andere jaren. Dat heb ik ook gemerkt aan de wattages die op hoogte geduwd werden."

Nu op naar de volgende stap in het opbouwen van de conditie met het oog op de grote doelen van 2023. "We volgen het schema en werken verder. Ik denk wel dat ik in mijn carrière zeker nog eens terugkom naar Argentinië."