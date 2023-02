Ruben Guerreiro grijpt de macht in Saoedi-Arabië: "Het geheim is wachten, wachten, wachten"

De Portugees was de sterkste in de koninginnenrit in Saoedi-Arabië.

De Portugees Ruben Guerreiro was in de vierde en lastigste rit in de Saudi Tour de sterkste. Samen met Santiago Buitrago (Bahrein-Victorius) en Davide Formolo sprintte hij voor de zege.

Zo'n 10 kilometer voor de streep lag een zware beklimming (3 kilometer aan 11,9%). "We kenden deze klim, ik en mijn ploeggenoten waren tijdens een training al omhoog gefietst. Maar we wisten niet hoe de benen zouden zijn na de nerveuze dagen met veel wind", zei Guerreiro achteraf.

"Het geheim is wachten, wachten, wachten. Het is een heel nerveuze wedstrijd. Je moet wachten gedurende de week en tijdens deze rit. Het is drie uur naar de klim toe en ook tijdens de klim ging ik niet als eerste, ondanks dat ik goede benen had", zei de Portugees nog.