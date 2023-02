Vriend van overleden Davide Rebellin is onveilige wegen in Italië beu: "Er sterven iedere dag mensen op de fiets"

Davide Rebellin overleed nadat hij aangereden werd door een vrachtwagen.

Davide Formolo (30) van UAE Team Emirates deelde niet alleen dezelfde voornaam met de verongelukte David Rebellin (51), ze gingen ondanks hun leeftijdsverschil ook vaak samen trainen en waren ook vrienden.

Rebellin werd in Italië aangereden door een vrachtwagen en overleed. "Hij was een held voor de Italianen. Ik begon wielrennen te kijken toen hij op tv was en startte met fietsen. Later werden we vrienden in de koers, zijn dood was een schok voor mij", zegt Formolo bij VeloNews.

Formolo is het onveilige fietsen in Italië echter beu en roept op om iets te doen. "Er sterven iedere dag mensen op de fiets, de wegen zijn niet veilig meer om te te fietsen. Er zijn te veel auto's, veel meer dan twintig á vijftig jaar geleden, en de wegen zijn nog steeds hetzelfde. De overheid moet iets doen", zegt de Italiaan nog.