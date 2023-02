VOORBESCHOUWING WK VROUWEN: Fem van Empel of Puck Pieterse? Of toch nog iemand anders?

Zaterdag rijden de vrouwen hun WK in Hoogerheide. Er zijn 2 topfavorieten om de opvolgster van Marianne Vos te worden.

In 2022 domineerde Lucinda Brand het hele seizoen. Zij was ook de topfavoriete om in Fayetteville wereldkampioene te worden. Toch was het Marianne Vos die zich tot wereldkampioene kroonde.

Een jaar later zijn de verhoudingen helemaal anders. Wereldkampioene Vos is er door fysieke klachten in Hoogerheide niet bij. Brand is er wel bij, maar was door een breuk in haar hand enkele weken uit. Ondertussen staan ook 2 jonge wolvinnen aan de top: Fem van Empel en Puck Pieterse. Zij zijn ook de topfavorieten voor de wereldtitel.

Van Empel had op het einde van de vorige winter al staaltjes van haar kunnen laten zien en toonde in het begin van dit seizoen dat ze in de zomer een extra stap had gezet. Ze won bijna elke cross. In het begin moest ze nog in de slotronde met haar concurrentes afrekenen. Nadien begon ze steeds meer te domineren.

© photonews

Naarmate het seizoen vorderde kwam daar ook Pieterse bij. Zij profileerde zich steeds meer als de uitdager van haar landgenote. Ze dichte de kloof en er kwamen duels. Meestal nam van Empel daarin de maat. Ook heeft zij aan het einde vaak het beste eindschot, wat in Hoogerheide door de droge ondergrond een extra voordeel oplevert. Anderzijds kan Pieterse over de balken springen. Dat kan een belangrijk voordeel opleveren.

Van Empel en Pieterse zijn de topfavorietes, maar er zijn nog enkele andere uitdagers. Ceylin del Carmen Alvarado kon dit seizoen weer winnen. Met haar techniek kan ze ook extra energie besparen. Ook is ze aan de streep rap. Daarnaast is er ook nog Brand. Zij is door haar enkele weken gedwongen rust extra fris. De laatste weken vertoonde ze weer een goede vorm. En bovendien kan ze altijd op haar grote motor rekenen. Ook is er Silvia Persico die de laatste weken ook vooraan te vinden was.

Verder zijn er nog Annemarie Worst die enkele fysieke kwaaltjes kende, Aniek van Alphen, Denise Betsema en Inge van der Heijden. Ook is er Blanka Vas die een niet al te best seizoen kende, maar misschien stak ze zich de laatste weken ook weg. Ten slotte is er ook Clara Honsinger. Al had zij wellicht liever modder gezien. Op een snel parcours heeft ze een kleinere kans op een medaille.

ONZE STERREN:

**** Fem van Empel

*** Puck Pieterse

** Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Silvia Persico

* Annemarie Worst, Denise Betsema, Aniek van Alphen, Inge van der Heijden, Blanka Vas, Clara Honsinger