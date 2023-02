Tour of Antalya (9 tot 12 februari) geschrapt na twee zware aardbevingen in Turkije

De rittenkoers zal niet doorgaan dit jaar.

Het zuidoosten van Turkije is vannacht getroffen door een zware aardbeving van 7,8 en nog een zware naschok van 6,7. In de stad Gaziantep lag het epicentrum van de beving, maar de schok was ook te voelen in Syrië, Cyprus, Israël en Libanon.

Bij de aardbeving maakte al zeker 1600 dodelijke slachtoffers en er raakten ook zo'n 6000 mensn gewond. De organisatie van de Tour of Antalya, op zo'n 800 kilometer van Gaziantep, heeft nu besloten om zijn rittenkoers te annuleren.

De Tour of Antalya zou normaal gezien van 9 tot 12 februari gereden worden, maar dat nu dus niet door, dat maakte de organisatie bekend op hun sociale media. De organisatie betuigde ook haar medeleven met de slachtoffers.

"Moge God met onze inwoners zijn, die hun leven lieten bij de aardbevingen, die zijn gevoeld in veel van onze steden. We willen ons medeleven overbrengen aan al hun nabestaanden en een snel herstel voor zij die gewond zijn geraakt."