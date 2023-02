Stefan de Bod in Afrika voor eerste maal bij de elite nationaal tijdritkampioen geworden

Profrenner Stefan de Bod mag zich nu ook bij de elite nationaal tijdritkampioen noemen. Bij de beloften had De Bod zich al drie keer gekroond tot beste Zuid-Afrikaan op een tijdritfiets.

Het is voor De Bod het ideale begin van zijn periode bij EF Education-EasyPost. In zijn eerste wedstrijd in het truitje van zijn nieuwe team kan de 26-jarige renner meteen proeven van de overwinning. Vorig jaar reed hij nog voor Astana, met voordien ook een passage bij Team Dimension en NTT.

GEEN MAAT OP DE BOD

In het Zuid-Afrikaanse tijdritkampioenschap stond er geen maat op De Bod. Na een tijdrit van 28 kilometer was hij zelfs meer dan anderhalve minuut sneller ten opzichte van de renners die toch een klein beetje de schade konden beperken.

Zilveren medaillewinnaar Alan Hatherly kreeg 1'40" aangesmeerd. Hatherly rijdt overigens in het opleidingsteam van EF Education, dan weet je wel hoe de waardeverhoudingen in mekaar steken. Brandon Downes deed 1'44" langer dan De Bod over de tijdrit en werd derde.