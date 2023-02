Baloise Belgium Tour in 2023: start aan basiliek Scherpenheuvel, op slotdag voor het eerst naar hoofdstad Brussel

Met een start in Scherpenheuvel en finish in Brussel belooft de Baloise Belgium Tour 2023 een bijzondere editie op te leveren van deze rittenkoers.

Op de site van de Baloise Belgium Tour is het rittenschema voor de volgende editie aangekondigd. De eerste rit gaat op 14 juni van en naar Scherpenheuvel-Zichem. Een dag voordien is daar al de ploegenpresentatie. "Vorig jaar was er de Baloise tijdrit in Averbode, nu gaan we voor niets minder dan de Grand Départ aan de voet van de basiliek van Scherpenheuvel, het meest bezochte bedevaartsoord van België", aldus burgemeester Manu Claes.

Na rit 2 (van Merelbeke naar Knokke-Heist), een tijdrit in Beveren en de Ardennenrit in en rond Durbuy, trekt de Baloise Belgium Tour voor het eerst in zijn geschiedenis naar de hoofdstad. "Tijdens de 2023-editie worden de drie gewesten van ons land aangedaan. Golazo is bijzonder trots dat de Baloise Belgium Tour zal eindigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een symbool van de Stad Brussel, het Atomium", zegt Christophe Impens.

Het worden vijf mooie koersdagen

Dat doet uiteraard denken aan de start van de Tour de France in Brussel uit 2019. "Het worden vijf mooie koersdagen met telkens een ander type rit en dus wellicht ook weer een veelzijdige renner als eindwinnaar", weet Christophe Impens van organisator Golazo te voorspellen.