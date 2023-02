Dylan Groenewegen gaat voor veel sprintzeges in de UAE Tour: "Nu ook op het WorldTour-niveau"

"Ik kijk echt naar de UAE Tour uit en wil winnen. We zullen met de ploeg zo veel mogelijk zeges proberen te boeken. Ook hebben we een geweldig team met toprenners voor de lead-out. Zo zijn er Luka Mezgec, Callum Scotson en Michael Hepburn", was Dylan Groenewegen duidelijk met zijn ambities.

Groenewegen reed de Saudi Tour als 1e koers van het seizoen en won daar meteen de 1e etappe. "Die lijn moeten we naar het WorldTour-niveau doortrekken", vindt de Nederlander.

"Ik verwacht wel dat het niet zo gemakkelijk zal zijn", besefte Groenewegen. "De concurrentie zal sterk zijn, maar we hebben vertrouwen in het team."

