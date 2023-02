'De Vuelta start in 2025 opnieuw in het buitenland: akkoord met organisatie zo goed als rond'

De Vuelta zal in 2025 wellicht opnieuw buiten Spanje starten. Dat melden verschillende bronnen.

Volgens onder meer Het Nieuwsblad zou Monaco zo goed als rond zijn met organisator Unipublic om in 2025 de start van de Vuelta naar het prinsdom te halen. Het wordt de 1e keer dat de Vuelta in Monaco zal komen.

Eerder vertrok de Vuelta al 4 keer buiten Spanje. In 1997 was dat in Lissabon, de hoofdstad van Portugal. Daarna volgden nog Assen in Nederland (2009), het Franse Nîmes (2017) en Utrecht in Nederland (2022).

Monaco was wel al eens gastheer van de start van de Giro in 1966. Ook voor de Tourstart was Monaco ooit het decor. Dat was in 2009.