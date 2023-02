Na de UAE Tour ook de Strade Bianche geschrapt, zoekt Tadej Pogačar bewust andere koersen op?

Tadej Pogačar kiest dit jaar voor een ander begin van zijn seizoen. Geen traditionele koersen op zijn programma zoals de UAE Tour of de Strade Bianche. De Sloveen pakt het dit jaar anders aan.

Eerst geen UAE Tour en nu ook geen Strade Bianche voor Tadej Pogačar. De Sloveen koos een paar wedstrijden in Spanje, die hij allemaal domineerde, in de plaats van de UAE Tour. En ook de Strade Bianche schrapt hij nu.

De focus van de Sloveen gaat naar Parijs-Nice, de Franse rittenkoers start de dag na de Strade Bianche. Volgens Pogačar is het overslaan van de Strade Bianche nodig om zich te kunnen voorbereiden op de ploegentijdrit in Parijs-Nice van 32 kilometer op de derde dag.

Nood aan variatie

Pogačar wil zich in de eerste plaats ook voorbereiden op de eerste confrontatie met Jonas Vingegaard, die hem vorig jaar een derde opeenvolgende Tourzege ontnam. Ook een klein beetje revanche speelt dus mee. Al is de echte revanche voor juli in de Tour.

Maar het is vooral duidelijk dat Pogačar nood heeft aan variatie in zijn koersen. Geen derde keer op rij de combinatie UAE Tour-Strade Bianche-Tirreno Adriatico. Ook hij heeft nood aan iets anders, aan nieuwe prikkels. Het zijn misschien die kleine prikkels die de Sloveen nodig heeft om aan de top te blijven. Want dat is misschien nog moeilijker dan er te geraken.