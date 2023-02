Justine Ghekiere wegens opmerkelijke reden ... geblokkeerd op sociale media! "Ambitie om niveau Kopecky te bereiken"

Justine Ghekiere is 'hot' in wielerland na haar stunt in Valencia. Bij de sociale media weten ze blijkbaar niet dat zij een nieuwe diamant is in het vrouwenwielrennen. Wielerkrant had een exclusief interview met Ghekiere, die er van droomt het niveau Kopecky ooit te evenaren.

Laten we eerst eens terugkeren naar die ondertussen befaamde Zwift-wedstrijd, nadat je op de rollen begon te fietsen tijdens de coronacrisis. Bij een wedstrijd op het virtuele wielerplatform geloofde de organisatie jouw uitslag niet.

Justine Ghekiere: "Dat was natuurlijk niet leuk, hé. Ik wist dat ik alles juist had gedaan en niet vals had gespeeld. Dan heb ik een mail naar de organisatie gestuurd. Ze vroegen om mijn powergegevens te bezorgen en dan zagen ze dat alles klopte. Ik vond het jammer dat ik gediskwalificeerd was. Als compensatie kreeg ik wel een inspanningstest in het EnergyLab."

Daar hoor je dan dat je waarden rijdt waar je mee in een profpeloton kan fietsen.

"Ik had wel vaker gehoord dat ik misschien eens wedstrijden moet rijden. Je gelooft dat niet meteen. Wanneer ik dan mijn waarden op papier zag en vergeleek met waarden van profrensters, zag ik dat het close was."

Even doorspoelen dan. Via Bingoal Casin-Chevalmeire en Plantur-Pura ben je bij AG Insurance-Soudal Quick-Step beland en je bent je in Calpe gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.

"Ik heb een heel goede winter gehad. Ik heb veel in Spanje gezeten. Ik train daar het liefst is. Toen ik op trainingsstage kwam, voelde ik mij wel goed. Ik had er wel vertrouwen in, maar ik weet dat ik altijd wat koersritme nodig heb. In Valencia zag ik toch snel dat ik al mee kon met de besten. Dat gaf wel een motiverend gevoel."

Bij de aankomst van de slotrit wist je niet meteen dat de eindzege voor u was.

"Neen, ik was aan het vloeken omdat ik tweede was in de sprint. Het doel was de bolletjestrui. Het veroveren van die trui was wel gelukt op de laatste dag, omdat ik overal punten pakte waar ik kon. Daar was ik al blij mee. Daarna kwamen we me zeggen dat ik alles gewonnen had. Toen kwamen alle emoties los en was het een grote ontlading. Ik dacht: "Wat heb ik nu gedaan?""

Ook Annemiek van Vleuten reed mee in Valencia. Niet de eerste de beste.

"Ik volg haar op Strava. De ritjes die zij aflegt, dat is nog een klasse apart. Dat is vaak zeven uur op de fiets zitten. 'Losfietsen' is dan drie uur gaan fietsen. Dat is toch wel het dubbele van wat ik en negentig procent van het peloton doet. Je moet het aankunnen. Ik kan ook veel aan, maar dat is er toch wel een beetje over."

Je staat nu volop in de spotlights.

"Dat is helemaal nieuw voor mij. Zoals het wielrennen op zich. De eerste twee dagen na mijn overwinning waren 'verschrikkelijk', nuja, zo negatief is het niet. Ik vind het wel leuk, maar het vraagt ook heel veel energie. Ze hebben mij nu ook geblokkeerd op Instagram en Facebook."

Je kan dus niet meer op sociale media?

"Neen, omdat mijn profiel booming was, vermoedden ze verdacht veel activiteit. Dat komt er nog eens bij. Dat is nu niet zo leuk. Ik probeer mijn focus en mijn rust te vinden. Want binnen ruim een week is het de Strade en daar wil ik ook wel goed zijn. Met die blokkering is het wel wat moeilijk om die rust te vinden. Ik wil graag dat dat in orde komt. Nu krijg ik niet veel berichten meer op mijn telefoon, want alles is geblokkeerd. Die rust heb ik nu even, maar dan nog zit ik met de stress dat het niet in orde zou komen. De rest neem ik er graag bij."

Ben je met die zege in Valencia vertrokken voor meerdere overwinningen? Een wielrenner-of renster die leert winnen, kan het in de toekomst ook vlotter afmaken, is de theorie.

"Ik hoop het dat het iets extra geeft. Je zit ook een beetje met de schrik van de hoge verwachtingen. Ze gaan misschien ook meer naar jou kijken. Het wordt misschien dus moeilijker om te winnen, het is een dubbel gevoel. Ik hoop dat vertrouwen kan omzetten in nog meer winst."

Hoe zou je jezelf omschrijven als type renster? Als een klimster?

"Ja, ik denk dat ik bergop wel sterk ben. Daar kan ik het meeste verschil maken."

Ga je je toeleggen op specifieke koersen dit jaar?

"Nu ben ik aan het toewerken naar de Waalse klassiekers. Daar ligt een piekmoment en daarna ook in de Vuelta. Ik hoop dan op nog een piekmoment in de Tour en om met Ashleigh Moolman in de ploeg voor die gele trui te gaan."

In België is dé grote naam in het vrouwenwielrennen Lotte Kopecky. Heb je de ambitie om haar niveau te evenaren?

"Ik heb zeker ambitie om op het hoogste niveau te presteren en dat niveau te bereiken. Ik weet van mezelf dat ik daar ook nog niet ben. Ik heb inderdaad een mooie overwinning beet, maar Lotte heeft al een heel mooi palmares en kan blijven winnen. Het is te hopen dat ik zo verder kan doen en dat ik daar ook geraak."