Jordi Meeus blijft op zoek naar de zege van de doorbraak en voelt het steeds dichterbij komen

Jordi Meeus is een vaste waarde in de sprint, maar een echt grote zege kwam er nog niet uit. Al voelt hij wel dat die steeds dichterbij komt.

Ook aan de start in Gent voor de Omloop Het Nieuwsblad staat Jordi Meeus. Hij ziet de Omloop als een kans om een 1e grote zege te boeken. Al denkt hij dat die kans zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne groter is.

Meeus pakte in zijn carrière al 7 profzeges, maar daar zit geen enkele grote tussen. Daar wil hij graag verandering inbrengen.

Aan Het Nieuwsblad vertelde Meeus dat een grote zege echt deugd zou doen, want het verandert volgens hem meteen een carrière. Het moet en zal lukken dit seizoen, aldus Meeus.

Zo voelt Meeus dat hij in de finale steeds meer overschot heeft. Ook traint hij ondertussen met de kern voor de klassiekers. Daardoor voelt hij dat zijn motor steeds groter en groter wordt.

Al heeft Meeus nog altijd een groot wapen en dat is zijn sprint. Dat wil hij ook zo houden. Volgens hem is het beter om te specialiseren in één domein en daarin top te zijn.